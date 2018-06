Sport

Hamburg 00:00 Uhr | 17.06.2018

Das Team von Jogi Löw verliert das erste Spiel

Schwacher WM-Start für die Nationalmannschaft

Enttäuschte Fans nach WM-Auftakt: Die deutsche Nationalelf verliert im ersten FIFA WM-Spiel 0:1 gegen Mexiko. 20.000 Fans waren am Sonntag beim Public-Viewing auf das Heiligengeistfeld gekommen um das Spiel live zu verfolgen. Der große Besucheransturm blieb jedoch auf dem FAN Park Hamburg zunächst aus. Das Areal bietet normalerweise für bis zu 40.000 Besucher Platz. In der kommenden Runde trifft Deutschland am nächsten Sonnabend um 20.00 Uhr auf Schweden.