Hamburg 16:54 Uhr | 16.06.2018

Taxifahrer befürchten Dumpingpreise

Bürgerschaft berät über Moia-Fahrdienst

Der Hamburgische Verkehrsausschuss hat sich am Freitag mit dem geplanten MOIA-Fahrdienst beschäftigt. Dabei wurden sowohl Vertreter der VW-Tochter MOIA, als auch Taxifahrer angehört. Ab 2019 sollen bis zu 500 Elektrobusse auf Hamburgs Straßen eingesetzt werden. In der Vergangenheit hatten immer wieder Taxifahrer gegen den Fahrdienst demonstriert. Der Verkehrsausschuss will die Anhörung in seiner nächsten Sitzung auswerten. Bereits Ende April wurde der Fahrdienst von der Verkehrsbehörde genehmigt.