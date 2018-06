Stadtgespraech

Segeberg 17:53 Uhr | 15.06.2018

67. Karl-May-Festspiele starten

Winnetou und das Geheimnis der Felsenburg

Der Wilde Westen in Nordeutschland. Das ist nicht unbedingt typisch, doch wer Karl May Festspiele kennt kennt auch Winnetou, Old Shatterhand und den wilden Westen. Zum 67. Mal startet das Abenteuer erneut in dem Freilichttheater am Kalkberg in Segeberg und durften schon einmal einige Szenen des neuen Stücks anschauen.