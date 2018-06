Gesellschaft

Hamburg 12:44 Uhr | 15.06.2018

Kaum Unterschiede zwischen Bestandsobjekten und Neubau

Immobilien: Preisunterschiede sind gering

In Hamburg sind die Immobilienpreise so stark angestiegen, dass die Unterschiede zwischen Neubau und Bestandsobjekten relativ gering sind. Das geht aus einer neuen Studie der Postbank und des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts hervor. Demnach ist in Hamburg eine 70 Qua­dratmeter große Wohnung aus dem Bestand nur um knapp 72.000 Euro günstiger als ein vergleichbares Neubauobjekt. Im Vergleich der sieben größten Städte in Deutschland sind die Unterschiede damit in Hamburg am geringsten.