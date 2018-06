Gesellschaft

Hamburg 09:31 Uhr | 15.06.2018

SPD und Grüne stellen drei Millionen Euro bereit

Neue Therapie gegen HIV wird gefördert

Die Stadt Hamburg will eine neuartige Therapie fördern, mit der die Immunschwäche-Krankheit HIV besiegt werden könnte. Laut Informationen des NDR wollen SPD und Grüne In einem gemeinsamen Antrag für die weitere Forschung drei Millionen Euro bereitstellen. Vor gut zwei Jahren hatten Hamburger Forscher zusammen mit ihren Kollegen in Dresden einen möglichen Durchbruch bei der HIV-Therapie durch eine neuartige Gentherapie gemeldet.