Verkehr

Wandsbek 19:19 Uhr | 14.06.2018

Staugefahr an der Kreuzung Jenfelder Allee/Kuehnestraße

Sperrung nach Wasserrohrbruch in Jenfeld

Einwöchige Sperrung nach Wasserrohrbruch: Die Jenfelder Allee bleibt ab Kuehnstraße in Richtung Süden auf beiden Spuren voraussichtlich bis Ende nächster Woche gesperrt. Das gab Hamburg Wasser bekannt. In Richtung Norden ist die Jenfelder Allee weiterhin befahrbar. Am Mittwoch war im Kreuzungsbereich von Jenfelder Allee und Kuehnstraße eine Trinkwasserleitung gebrochen.