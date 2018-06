Stadtgespraech

14.06.2018

Elefantenjungen Kanja und Anjuli gestorben

So kam der Herpes-Virus in den Zoo

Viele haben sich gefragt wie der Virus, der Anjuli und Kanja das Leben kostete in den Zoo gelangen konnte. Jeder Elefant trägt den Erreger in sich, allerdings kommt es nicht bei allen zu einem Ausbruch der Krankheit. Also ähnlich wie bei den Menschen.