Sport

Hamburg 18:52 Uhr | 13.06.2018

Vor dem ersten DFB WM-Spiel gegen Mexiko

Wieviel Mexiko steckt in Hamburg?

Donnerstag ist es soweit, dann startet die Fußball Weltmeisterschaft in Russland. Unsere deutsche Nationalmannschaft ist seit gestern vor Ort, bereitet sich nun intensiv auf das erste Gruppenspiel vor. Kommenden Sonntag trifft das Team von Jogi Löw auf Mexiko. Anlass genug sich einmal in unserer Hansestadt umzuschauen – wieviel Mexiko steckt eigentlich in Hamburg?