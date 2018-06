Politik

Hamburg 17:51 Uhr | 13.06.2018

Steuerzahler verlieren insgesamt 10,8 Milliarden Euro

Bürgerschaft stimmt Verkauf der HSH Nordbank zu

Die Hamburgische Bürgerschaft hat am Mittwoch dem Verkauf der HSH Nordbank an eine Gruppe Amerikanischer Finanzinvestoren mit großer Mehrheit zugestimmt. Nur die Fraktion der Linken stimmte dagegen. Zehn Jahre Krise und Milliardenverluste liegen hinter der ehemaligen Landesbank von Schleswig Holstein und Hamburg. Der Verkauf wurde durch eine Auflage der EU Kommission notwendig. Eine komplette Abwicklung der Bank wäre nach Auffassung des Senates mit einem unkalkulierten Risiko verbunden gewesen. Insgesamt verlieren die Steuerzahler in Hamburg und Schleswig-Holstein mit der Privatisierung rund 10,8 Milliarden Euro.