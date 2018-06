Stadtgespraech

So gefährlich ist der Elefanten-Herpes

Trauer bei Hagenbeck

Tiefe Trauer bei Hagenbecks Tierpark. Auch das dreijährige Elefantenmädchen Anjuli ist heute am frühen Nachmittag gestorben. Auch sie war an Elefanten-Herpes erkrankt. Tagelang hatte ein Team aus Tierärzten, Tierpflegern und externen Experten rund um die Uhr versucht, den Erreger in seine Schranken zu verweisen. Vergeblich. Der Tierpark äußerte sich bestürzt über den Tod von Anjuli: Die Elefantenherde trauert gemeinsam mit den Elefantenpflegern. Die Herde hatte Gelegenheit, in aller Ruhe Abschied zu nehmen. Dabei berüsseln die Tiere den Leichnam, tasten ihn ab und schnuppern daran, heißt es in der Pressemitteilung. ..Erst vergangene Woche war der junge Elefantenbulle Kanja ebenfalls an dem Herpes-Virus gestorben. ...Vor allem Jungtiere bis 8 Jahre sind offenbar besonders gefährdet. Ausgewachsene Tiere können den Herpesvirus überleben. Wir haben bei einer Fachärztin für Zoo- und Wildtiere nachgefragt was das gefährliche an diesem Virus ist und warum besonders Jungtiere davon betroffen s