Blaulicht

Hamburg-Mitte 14:28 Uhr | 13.06.2018

Drei weitere Kameras sollen installiert werden

Neue Überwachungskameras am Jungfernstieg

Am Jungfernstieg sollen künftig noch mehr Kameras eingesetzt werden. Das bestätigte die Polizei gegenüber Hamburg1. Erst im vergangenen Jahr hatte die Polizei die Videoüberwachung begonnen, nun sollen weitere drei Kameras hinzukommen. Insgesamt sollen dann 12 Überwachungskameras an 6 Masten am Jungfernstieg im Einsatz sein. Hintergrund sind zahlreiche Gewalttaten in der Vergangenheit rund um den Alsterboulevard. Allein in diesem Jahr hat es dort bereits 32 Schwerpunkteinsätze der Polizei gegeben.