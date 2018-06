Stadtgespraech

Hamburg 10:58 Uhr | 13.06.2018

Mögliche Schulstandorte südlich der Elbe ausgehandelt

Katholische Schulen: Einigung erzielt

Zwischen dem Erzbistum Hamburg und den Schulgenossenschaften hat es eine Einigung gegeben. So haben sich beide Parteien auf mögliche Schulstandorte südlich der Elbe verständigt. In den kommenden Tagen sollen dann in Arbeitsgruppen die Details ausgearbeitet werden. „Wir brauchen die tatkräftige Unterstützung der Verantwortlichen, der Schülerinnen und Schüler und der Eltern vor Ort.“ So Christian Bernzen von der Hamburger Schulgenossenschaft in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Erzbistum.