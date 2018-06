Gesellschaft

Hamburg 18:17 Uhr | 12.06.2018

Am Donnerstag beginnt das größte Fußballevent der Welt

Verhaltene WM-Stimmung bei den Hamburgern

Sind Sie eigentlich schon richtig in WM-Stimmung? Es sind nur noch zwei Tage bis zum Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien, doch so richtig WM-Euphorie will bei den Hamburgern noch nicht aufkommen. Wir haben heute mal den Stimmungscheck in der Stadt gemacht.