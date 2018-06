Stadtgespraech

Bezirk Eimsbüttel 17:55 Uhr | 12.06.2018

Erst letzte Woche starb Elefantenjunges Kanja

Elefant Anjuli an Herpesvirus erkrankt

Zweites erkranktes Elefantenkind in Hagenbek ringt mit dem Tod. Nach ersten ärztlichen Untersuchungen ist klar, dass auch Anjuli an dem Herpesvirus leidet. Das Virus greift die Organe an und lässt das Herz-Kreislaufsystem kollabieren. Erst vergangene Woche war Elefantenjunges Kanja an dem Herpesvirus gestorben.