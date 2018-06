Sport

Letztes Turnier unter Michael Stich am Rothenbaum

German Open mit zahlreichen Topspielern

Ende Juli kommt die Tennis-Elite wieder an den Hamburger Rothenbaum. Schon heute gab Turnierdirektor Michael Stich das Teilnehmerfeld bekannt. Und das hat es in sich. Mit dem Österreicher Dominic Thiem schlägt unter anderem der diesjährigen French Open Finalist in Hamburg auf. Nicht nur deshalb ist es für Michael Stich ein ganz besonderes Event.