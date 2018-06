Sport

Düsseldorf 13:18 Uhr | 11.06.2018

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte DM auf dem Feld

Alster Damen neuer Deutscher Meister

Die Damen vom Club an der Alster haben sich am gestrigen Sonntag die Deutsche Meisterschaft auf dem Feld gesichert. Mit einem 3:1 muss sich Titelverteidiger UHC geschlagen geben. Viktoria Huse und Carlotta Sippel sorgen mit ihren Toren für die zwischenzeitliche 2:1 Führung für den Club an der Alster. Kurz vor dem Ende ist es Marie Jeltsch , die das Ergebnis auf 3:1 stellt. Es ist das erste mal in der langjährigen Clubgeschichte, dass sich die Alster-Damen den Titel auf dem Feld sichern.