Hamburg-Neustadt 19:04 Uhr | 10.06.2018

Rund 10.000 Biker weniger als in den Vorjahren

35. Motorradgottesdienst am Michel

Am Sonntag haben sich 19.000 Biker am Hamburger Michel versammelt um den 35. Motorradgottesdienst zu feiern. Unter dem Motto Gänsehaut holten sich die Motorradliebhaber auch dieses Jahr ihren Segen um mit einem gutem Gewissen in die Saison zu starten. Die Polizei war tatkräftig im Einsatz und sorgte durch Straßensperrungen der Konvoi-Strecke und Ausgabe von Warnwesten für Sicherheit. Die Strecke endete zum ersten Mal, aufgrund von Bauarbeiten auf der A7, in Buchholz, wo die Biker den Abschluss zelebrierten.