Hamburg 18:36 Uhr | 08.06.2018

Ehemalige Mitarbeiterin erhebt Anschuldigungen

Neue Vorwürfe im KiTa-Skandal

Die Geschehnisse in der Kita Plaggenmoor in Neugraben-Fischbek spitzen sich immer weiter zu. Nachdem bekannt wurde, dass Kinder in der Kita massiv verbal und durch Essensentzug bestraft worden sein sollen und sogar Vorwürfe der körperlichen Misshandlung im Raum stehen, ermittelt nun die Polizei gegen die Kita. Und damit noch nicht genug, heute äußerte sich erstmalig eine ehemalige Mitarbeiterin der Kita zu den Vorwürfen.