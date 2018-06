Blaulicht

Hamburg 20:33 Uhr | 07.06.2018

Mutmaßlicher Täter kann überwältigt werden

Bedrohung in einer Flüchtlingsunterkunft

In der Luruper Hauptstraße ist am Donnerstagnachmittag ein Mitarbeiter der Flüchtlingsunterkunft bedroht worden. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen Bewohner der Unterkunft gehandelt haben, der sich in eben dieser verschanzt hatte. Mit einer hochgerüsteten Spezialeinheit verschaffte sich das SEK Zutritt zu dem Gebäude und überwältigte den Mann.