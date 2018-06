Gesellschaft

Hamburg 18:05 Uhr | 07.06.2018

Eröffnung der Kita "alles andere als glücklich"

Kitaskandal: Betreiber übt Selbstkritik

Mittwochabend ließ sich der Jugendhilfeausschuss des Bezirks Harburg über die skandalösen Vorgänge in der Kita "Plaggenmoor" informieren. In der Vergangenheit sollen dort Kinder massiv verbal und durch längst vergessen geglaubte Maßnahmen wie z.B. Essensentzug bestraft worden sein. Sogar Vorwürfe der körperliche Misshandlung wurden laut. Heute stellte sich der Leiter des Deutschen Roten Kreuz Harburg, Harald Krüger, als Verantwortlicher den Fragen von Hamburg 1 - und überraschte mit der Erkenntnis, dass es wohl besser gewesen wäre, wenn die Kita vor 9 Monaten gar nicht erst in Betrieb genommen worden wäre.