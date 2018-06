Stadtgespraech

Hamburg-Nord 17:00 Uhr | 07.06.2018

Fleißige Bienen sorgen für 150 Kilo Honig im Jahr

Honigernte am Hamburg Airport

Am Hamburg Airport konnte Imker Ingo Fehr heute den ersten Honig ernten. Und in diesem Jahr waren die rund 200. 000 Bienen bisher schon besonders fleißig: Rund 20 Kilo kamen schon zusammen, im gesamten Jahr sollen es 150 Kilo werden. Jede Biene macht täglich etwa 40 Ausflüge und besucht rund 4000 Blüten. Seit insgesamt 19 Jahren gibt es nun schon Bienenvölker am Hamburger Flughafen. OT