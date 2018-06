Kunst und Kultur

Eröffnungswoche der 7. Triennale der Photographie beginnt am Donnerstag

Fotofestival in Hamburg

Heute beginnt die 7. Triennale der Photografie in Hamburg. Unter dem Titel “Breaking Point”. Searching for Change” geht es bei Deutschlands größtem Fotofestival um gesellschaftliche Veränderungen. 320 Künstlern sind an 80 Orten in der Stadt vertreten. Zu den Veranstaltungsorten zählen unter anderem die Deichtorhallen, das Bucerius Kunstforum und die Kunsthalle Die zentrale Eröffnungswoche läuft bis zum 17. Juni, die gesamte Triennale geht bis zum September.