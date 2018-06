Blaulicht

Hamburg 19:00 Uhr | 06.06.2018

Nach tödlichem Unfall in Eilbek

LKW-Fahrer zu Bewährungsstrafe verurteilt

Am Mittwoch ist ein 61-jähriger LKW-Fahrer zu sechs Monaten Bewährung verurteilt worden. Der Mann hatte vor anderthalb Jahren eine 19-jährige Radfahrerin übersehen und beim Abbiegen tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich an der Ecke Wandsbeker Chaussee, Ritterstraße in Eilbek.