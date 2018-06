Politik

Bezirk Eimsbüttel 11:18 Uhr | 07.06.2018

84000 Wahlberechtigte in Hamburg und Schleswig-Holstein

Türkeiwahlen in Deutschland gestartet

Seit heute Morgen 9 Uhr können in Deutschland lebende Türken ihre Stimmen zur bevorstehenden Parlaments- und Präsidentenwahl in der Türkei abgeben. In Hamburg und Schleswig-Holstein gibt es rund 84.000 Stimmberechtigte. Das Wahllokal im Türkischen Generalkonsulat in Hamburg ist noch bis zum 19. Juni geöffnet. In der Türkei selbst wird erst am 24 Juni gewählt.