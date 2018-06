Gesellschaft

Hamburg-Mitte 19:22 Uhr | 06.06.2018

Nach Gruppenvergewaltigung doch Gefängnisstrafen

Deutlich härtere Strafen für Täter

Es ist ein Fall der immer noch für Entsetzen sorgt: Drei Jugendliche und ein junger Mann im Alter von 14 bis 21 Jahren hatten sich am 11. Februar 2016 an einer betrunkenen 14-Jährigen vergangenen und sie dann leichtbekleidet in einem Hinterhof in Harburg bei Minusgraden abgelegt. Eine weitere Person filmte das Geschehen. Das Landgericht hatte die fünf Angeklagten bereits im Oktober 2016 verurteilt. Das erste Urteil hatte jedoch für Empörung bei vielen in Hamburg gesorgt, denn die drei jugendlichen Vergewaltiger bekamen lediglich Bewährungsstrafen. Nur der 21-Jährige wurde zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Gegen das Urteil legte die Staatsanwaltschaft Revision ein. Heute nun wurde ein neues Urteil verkündet.