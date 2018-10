Stadtgespraech

15.10.2018

Besucherrekord im August

Der Tourismus in Hamburg boomt

Der Tourismus in Hamburg boomt. Mit rund 1,48 Millionen Übernachtungen haben noch nie so viele Touristen und Geschäftsleute in der Hansestadt übernachten wie im August. Das wurde am Montag bekannt gegeben. Für das Jahr 2018 wird ein Rekordzuwachs von drei bis vier Prozent auf insgesamt 14 Millionen erwartet. Nach Auffassung von Tourismus- Experten kann die Hansestadt den Anstieg vertragen.