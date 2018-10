Blaulicht

Wandsbek 16:40 Uhr | 14.10.2018

SEK stürmt Wohnung und überwältigt ihn

Mann verschanzt sich

Der Mann, der sich am Sonntagmorgen in seiner Wohnung verschanzt hatte, ist von der Polizei gegen 13 Uhr überwältigt worden. Zwischenzeitlich habe es sogar den Verdacht gegeben, dass der 39-Jährige drei Frauen als Geiseln genommen habe. Die Polizei rückte mit einem Sondereinsatzkommando an, nachdem der Mann mehrfach durch einen Türspalt auf die Beamten geschossen hatte. Sowohl die drei Frauen als auch der vermeintliche Täter blieben unverletzt. Für den Einsatz wurde der Bereich um die Kreuzung Lesserstraße/Holzmühlenstraße gesperrt.