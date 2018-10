Blaulicht

Wandsbek 11:44 Uhr | 14.10.2018

Mann verschanzt sich in Wohnung

SEK-Einsatz

Am frühen Sonntag Morgen hat sich ein Mann in Wandsbek in seiner Wohnung verschanzt. Offenbar sollen sich zwei Frauen bei ihm befinden. Die Polizei rückte, nachdem der Mann mehrfach durch einen Türspalt auf die Beamten schoss, mit einem Sondereinsatzkommando an. Ob die beiden Frauen seine Geiseln sind und ob jemand verletzt ist, ist derzeit noch unklar. Für den Einsatz wurde der Bereich rund um die Kreuzung Lesserstraße/Holzmühle komplett gesperrt.