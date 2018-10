Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 17:20 Uhr | 13.10.2018

Arbeiter-Samariter-Bund verschenkt Decken

,,Ein Paket für Obdachlose"

Der Arbeiter-Samariter-Bund Ortsverband Hamburg-Mitte e.V. hat über das Bündnis Aktion Deutschland Hilft eine große Anzahl an Decken an Bedürftige am Gabenzaun verteilt. Gespendet wurden die Decken von dem Unternehmen Kaufland. Zusammen mit Hygieneartikeln, Socken und Unterwäsche wurden sie in eine Permanent-Tragetasche gelegt und neben dem Gabenzaun auch an drei weiteren Orten in der Innenstadt verschenkt.