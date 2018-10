Stadtgespraech

Hamburg-Nord 14:16 Uhr | 13.10.2018

So schön ist Hamburger Herbst-Wetter

Sommer im Herbst

In Hamburg hält das gute Wetter auch an diesem Wochenende noch an. Ganze 26 Grad können heute in der Innenstadt erreicht werden. Und das nutzen die Hamburger auch direkt aus und genießen den Sonnenschein an der Alster. Erst ab Montag soll das Wetter dann wieder typisch herbstlich und damit kühler werden.