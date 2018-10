Blaulicht

Hamburg-Mitte 12:32 Uhr | 13.10.2018

Zwei Schwerverletzte

Auto prallt gegen Laternenmast

Am Samstagmorgen sind zwei Personen bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Ford Fiesta fuhr offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit die Hafenstraße entlang, verlor in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr gegen einen Ampelmast. Der Beifahrer wurde bei dem Aufprall aus dem Auto geschleudert. Der Fahrer so schwer eingeklemmt, dass die Feuerwehr ihn mit hydraulischem Gerät holen mussten. Die beiden Insassen kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus, fünf Augenzeugen erlitten Schocks und mussten von Notfallseelsorgern betreut werden.