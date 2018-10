Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 16:47 Uhr | 12.10.2018

Hollywood-Dreharbeiten am Oberhafen

"Drei Engel für Charlie" in Hamburg

Action pur: Am Oberhafen werden aktuell für den Hollywood-Film 3 Engel für Charlie verschiedene Action-Szenen gedreht. Die Hauptdarstellerinnen sind Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinska. Letzte Woche drehte die Crew bereits in der Elbphilharmonie. Auch Bürgermeister Peter Tschentscher besuchte das Set am Mittwoch. Im September 2019 soll´der Film in die Kinos kommen.