12.10.2018

ADAC gibt Entwarnung

Messwerte in Hamburg verfälscht?

Eine Stickoxid-Messstelle in Aachen ist vom TÜV als unzulässig eingestuft worden. Sie entspräche nicht den gesetzlichen Vorgaben, weil sie durch ein Vordach abgeschirmt, an einer mehrspurigen Straße und zudem zu nah an einer Kreuzung und einer Bushaltestelle liegen würde. So würden die Ergebnisse verfälscht. Genau diese kritisierten Bedingungen herrschen auch in der Max-Brauer-Allee in Altona. Auch wenn dort kein Vordach über der Messstelle das Stickoxid quasi sammelt, dafür schirmt dichtes Blattwerk der Straßenbäume die Messstelle ab. Sind also die Werte, die in der Max-Brauer - Allee gemessen werden, ebenso unbrauchbar?