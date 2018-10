Wirtschaft

Hamburg-Mitte 13:46 Uhr | 12.10.2018

,,Eigenheim wird dadurch teurer"

Breitner warnt vor Leasing-Wohnungen

Der Direktor des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen, Andreas Breitner, warnt ausdrücklich Privathaushalte davor, eine Wohnung zu leasen statt zu kaufen. In Hamburg hatte jüngst ein Unternehmen mit solchen Angeboten Schlagzeilen gemacht. Diese Leasingangebote, so Breitner in einer Hamburg 1 vorliegenden Erklärung, würden den Traum vom Eigenheim nur teurer machen.