Politik

Hamburg-Mitte 13:40 Uhr | 12.10.2018

Neue Gutachten sorgen für Ärger

Rückkauf des Fernwärmenetzes

Der Streit um den Kauf des Vattenfall - Fernwärmenetzes durch die Stadt für 950 Millionen Euro geht auch nach der Entscheidung des Senates vom letzten Dienstag unvermindert weiter. Die CDU kündigt ein parlamentarisches Nachspiel an, wirft dem Umweltsenator „Hütchenspielertricks vor und schließt die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschuss ausdrücklich nicht aus. Bürgermeister Peter Tschentscher sieht sich nach Hamburg 1 – Informationen veranlasst, zu dem umstrittenen Deal am nächsten Mittwoch vor der Bürgerschaft eine Regierungserklärung abgeben. Am kommenden Dienstag bereits steht Umweltsenator Jens Kerstan bei Hamburg 1 in der Sendung „Schalthoff live“ in kontroverser Runde Rede und Antwort.