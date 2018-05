Sport

Hamburg 18:56 Uhr | 24.05.2018

Trotz Abstieg hält er dem Dino die Treu

Lewis Holtby bleibt beim HSV

Lewis Holtby hat seinen Vertrag beim HSV verlängert. Der 27-Jährige Mittelfeldakteur entscheidet sich somit gegen einen Wechsel und geht mit dem Dino in die 2. Liga. „Für mich war schnell klar, dass ich beim HSV bleiben möchte. Die vergangenen Wochen waren hart, aber wir sind als Mannschaft und mit den Fans zu einer richtigen Einheit zusammengewachsen. Ich habe diesen Verein in den vergangenen vier Jahren mit vollen Emotionen gelebt und werde dies auch in Zukunft weiter tun. (..)“ So Holtby auf der Homepage des Vereins. Mit 6 Treffern in 16 Spielen ist Holtby der erfolgreichste Torschütze der vergangenen Saison. Auch das besondere Verhältnis zu Trainer Christin Titz hat sie Entscheidung von Holtby positiv beeinflusst.