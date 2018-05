Sport

Hamburg 18:41 Uhr | 24.05.2018

Dank Silber bei der Europameisterschaft

Towers-Cheerleader fahren zur WM

Die Basketballer der Hamburg Towers haben es in der aktuellen Spielzeit nicht in die Playoffs geschafft. Die Cheerleader des Teams schwimmen allerdings auf einer Erfolgswelle. Bei der Europameisterschaft in Bottrop holte das Hamburg Towers Dance Team überraschend die Silbermedaille. Damit haben sich die Mädels sogar für die WM 2019 in den USA qualifiziert.