Gesellschaft

Hamburg 17:27 Uhr | 24.05.2018

Arbeiter-Samariter-Bund präsentiert "HAMBURG SCHOCKT"

Neue App für Hilfe bei Herzstillstand

Der Arbeiter-Samariter-Bund hat heute Vormittag die App „Hamburg schockt“ präsentiert. Mit ihrer Hilfe können Ersthelfer bei einem Herzstillstand die Rettungsleitstelle verständigen. Außerdem informiert die App weitere Ersthelfer in der Umgebung und zeigt den nächsten Defibrilator an. Mit rund 100 tausend toten pro Jahr ist der Herzstillstand die häufigste Todesursache in Deutschland.