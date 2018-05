Verkehr

Hamburg 13:18 Uhr | 24.05.2018

Insgesamt soll es 72 neue Züge geben

ET 490 startet erste Fahrt mit Fahrgästen

Der neue Elektrotriebzug 490 der Deutschen Bahn ist am Donnerstagvormittag in Bergedorf mit Fahrgästen gestartet. Insgesamt wird es 72 neue Fahrzeuge geben, die alle Altbauzüge der Baureihe 472 aus den 1970er und 1980er Jahren ersetzen sollen. Über 500 Millionen Euro hat die S-Bahn Hamburg in die neuen Elektrotriebzüge investiert.