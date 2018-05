Gesellschaft

Bezirk Eimsbüttel | 23.05.2018

,,Museum am Rothenbaum, Kulturen und Künste der Welt"

Völkerkundemuseum erhält neuen Namen

Das Völkerkundemuseum hat einen neuen Namen erhalten. Grund dafür ist eine umfassende Neupositionierung des Hauses. Der neue Name lautet: Museum am Rothenbaum, Kulturen und Künste der Welt, kurz: MARKK. Außerdem ist Geplant die zahlreichen historischen Sammlungen wieder für die Hansestadt in Vordergrund zu stellen. Dazu zählt auch der Fokus auf die Museumsvergangenheit.