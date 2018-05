Stadtgespraech

Hamburg 18:54 Uhr | 23.05.2018

Netz wird sicherer

Neue Datenschutzrichtlinien für die EU

Die neue Verkehrsordnung tritt also am 31. mai in Kraft, diesen Freitag startet aber bereits eine neue Datenschutzverordnung. nach dem jüngsten Facebook-Skandal, bei dem Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern unzulässig mit der britischen Datenanalysefirma Camebridge Analytica geteilt worden waren ist diese neue Verodnung längst überflüssig für viele. In 99 Artikeln schreibt sie vor, wie Behörden und Unternehmen personenbezogene Daten zu behandeln haben und wie lange sie beispielsweise gespeichert werden dürfen. Aber auch Kleinunternehmen und Vereine sind von den neuen Datenschutzrichtlinien betroffen.