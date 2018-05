Gesellschaft

Hamburg 15:01 Uhr | 23.05.2018

Bis zum 19. Juni kann online teilgenommen werden

Umweltbehörde startet Umfrage zu Lärm

Die Umweltbehörde will von den Hamburgern wissen, in wie weit sie von der Lärmbelästigung betroffen sind. Hierzu werden die Hanseaten bis zum 19. Juni Online befragt. In wenigen Minuten sollen die insgesamt 17 Fragen zu beantworten sein. Gesucht werden neben den Informationen zur persönlichen Einschätzung auch die subjektive Wahrnehmung zum Fluglärm und die Erfahrung in Bezug auf 30-er Zonen. Unter der Internetseite http://www.hamburg.de/luft-laerm/ können in den nächsten vier Wochen die Fragen beantwortet werden.