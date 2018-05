Stadtgespraech

Hamburg 13:35 Uhr | 23.05.2018

So sehen die drei Finalisten aus

Entwürfe des Fernbahnhofs Hamburg Diebsteich

Das Preisgericht hat am Mittwoch die drei Entwürfe des Architekturwettbewerbs des zukünftigen Fernbahnhof Hamburg Diebsteich vorgestellt. Die Verlegung des Bahnhofs hatte bereits in der Vergangenheit für viel Aufruhr gesorgt. Erst vergangene Woche berichtete Spiegel-Online über eine Anklage der EU-Kommission, welche nun das Vergabeverfahren des Großprojekts prüfe. Die Stadt Hamburg hatte im vergangenen Jahr das Grundstück für das neue Bahnhofsgelände an einen Investor verkauft. Zum Verfahrensende der europaweiten Ausschreibung im Februar 2017 hatte es das Unternehmen aber noch gar nicht gegeben.