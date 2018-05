Verkehr

Hamburg 11:21 Uhr | 23.05.2018

In Hamburg sind 168.000 PKW betroffen

Diesel-Fahrverbote ab 31. Mai

In Hamburg werden die bundesweit ersten Dieselfahrverbote nächste Woche Donnerstag in Kraft treten. Das gab die Umweltbehörde heute bekannt. Auf einem Abschnitt der Max-Brauer-Allee gilt dann ein Fahrverbot für alle PKW und LKW, die nicht die Abgasnorm Euro 6 erfüllen. Auf der Stresemannstraße ist die Durchfahrt auf einem rund 1,6 Kilometer langen Abschnitt nur für alle LKW, die nicht die Norm erfüllen, untersagt. Die Fahrverbotsschilder waren bereits in der vergangenen Woche montiert worden. In Hamburg sind rund 168 000 PKW betroffen.