Blaulicht

Hamburg 08:28 Uhr | 23.05.2018

Hochgiftiger Rauch vernichtet einen Großteil der Ware

Brand im Rewemarkt in Schnelsen

Im Rewemarkt in der Frohmestraße in Hamburg-Schnelsen ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Da der hochgiftige Rauch sich auf der Ware niederschlug musste diese vernichtet werden. Nach ersten Angaben soll sich der Schaden auf rund 100.000 Euro belaufen. Die Ursache für den Brand ist bislang noch ungeklärt.