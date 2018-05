Verkehr

Hamburg 18:19 Uhr | 22.05.2018

Zugführer müssen besondere Ausbildung absolvieren

Neue S-Bahnen ab Donnerstag

Am Donnerstag startet die S-Bahn mit einem neuen Zug, dem ET 490, in den Fahrgastprobebetrieb. Die neuen Bahnen fahren auf der Strecke in Richtung Bad Oldesloe bis zu 140 km/h. Aus diesem Grund gelten andere Sicherheitsbestimmungen. In den kommenden Wochen werden Zugführer für die neuen Modelle ausgebildet. Bis Ende 2019 wird die Zugflotte um 72 Zügen aufgestockt.