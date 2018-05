Stadtgespraech

Hamburg 09:01 Uhr | 22.05.2018

Rund 450 Beschäftige werden 24 Stunden streiken

Warnstreik der NGG in der Holsten-Brauerei

Die Gewerkschaft NGG hat am Dienstag in der Holsten-Brauerei in Altona zum Warnstreik der Beschäftigten aufgerufen. Für 24 Stunden, sollen die rund 450 Beschäftigten streiken. Grund hierfür ist ein Tarifkonflikt und der Umzug des Unternehmens von seinem traditionellen Sitz nach Hamburg-Hausbruch.