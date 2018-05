Blaulicht

Hamburg 16:33 Uhr | 21.05.2018

Unfallwagen hinterlässt 200 Meter lange Unfallspur

Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

In der Nacht zu Montag wurde eine 30-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nachdem sie ersten Vermutungen zu Folge an der Kreuzung Wilhelm-Metzger-Straße auf die parallel verlaufende Fahrbahn abbiegen wollte verlor sie die Kontrolle und fuhr über den Grünstreifen. Anschließend streifte sie zwei Verkehrsschilder und drei geparkte Autos. Nach ca. 200 Metern, und damit wieder auf dem Grünstreifen, prallte sie gegen einen Baum. Da Polizeibeamte Reste alkoholischer Getränke in dem Unfallwagen gefunden hatten, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein der Fahrerin sicher gestellt.