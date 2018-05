Politik

Hälfte der Hamburger Schüler hat Migrationshintergrund

Schulen weiten Fremdsprachenangebot aus

Hamburgs Schulen haben das Fremdsprachenangebot an Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien weiter aus. Neben neun weiteren Fremdsprachen konnten in diesem Jahr auch erstmals Abiturprüfungen in den Fächern Arabisch, Farsi und Italienisch abgelegt werden. Das teilte die Schulbehörde mit.Mittlerweile hat rund die Hälfte der Hamburger Schüler einen Migrationshintergrund.