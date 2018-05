Stadtgespraech

Hamburg 17:55 Uhr | 18.05.2018

So haben sich die Hamburger auf das Spektakel vorbereitet

Meghan und Harry sagen Ja!

Am Sonnabend ist es so weit- Prinz Harry und Meghan Markle geben sich in Windsor das Ja-Wort. Der britische Thronfolger und die amerikanische Schauspielerin heiraten vor einem Millionenpublikum. Und nicht nur in Windsor, auch hier bei uns in Hamburg herrscht jetzt schon jede Menge Trubel und Aufregung